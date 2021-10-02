Üye Girişi
KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı

02.10.2021 07:12

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

KKTC'de Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinin güney yakasında çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Türkiye'nin de helikopter ile söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, 180 dönümlük alan kül oldu. Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yaptığı açıklamada, son 3 gündür bölgede ufak tefek yangınların çıktığını ve ormanın sık olduğu kritik bir noktadan yangına müdahale ettiklerini belirtti.

Arazi yapısının dik ve sarp olduğunu aktaran Karzaoğlu, askeri atış sahası içerisindeki yangını söndürmede güçlük yaşadıklarını ifade etti. Karzaoğlu, yangının büyük bir kesiminin kontrol altına alındığını belirterek, gece boyunca parlamalara karşı yangın söndürme ekiplerinin nöbet tutacağını ifade etti.

Beşparmak Dağları, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı 07:14 Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor 00:45 Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi 23:00 Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi
Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu 21:27 Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 21:01 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın 20:49 Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek 20:09 Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi 16:50 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Cezaevine gönderilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili açlık grevine başladı Cezaevine gönderilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili açlık grevine başladı         
07:15
Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı         
07:14
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış         
00:31
Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi         
21:54
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi         
20:20
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı         
15:55
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım         
12:43
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 07:17:13. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement