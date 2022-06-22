KKTC'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra helikopterle müdahalenin başladığını belirtti.

Dün yangına iki helikopter ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiğini anlatan Oğuz, havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin çalışmaya ara verdiğini kaydetti.

Oğuz, bu sabah ikisi BM Barış Gücü ve biri Türkiye'den üç helikopterin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Orman Dairesi, Sivil Savunma, itfaiye ve İskele Belediyesi ekiplerinin gece boyunca da aralıksız yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Oğuz, gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgarla yangının genişleyerek devam ettiğini vurguladı.

Tümgeneral Topaloğlu da bölgede

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yangın mahallindeki çalışmaları yakından takip ediyor.

Topaloğlu, Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle doğuya doğru ilerlediğini kaydetti.

Yangına havadan üç helikopterle, karadan da askeri birlikler, Orman Dairesi, itfaiye ve polis ekipleri tarafından dozer ve su tankerleriyle de müdahale edildiğini belirten Topaloğlu, bölgeye takviye dozer ve su tankerleri sevk edildiğini açıkladı.

Yangın yayılıyor

Yangının, Altınova ve Ağıllar köylerine doğru ilerlediği belirtiliyor.

Yangın bölgesinde bulunan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ettiğini, Altınova'da Mandıralar bölgesinin, Ağıllar bölgesinde ise Buluşa Manastırı'nın tehdit altında olduğunu açıkladı.

Toroslu, Mersinlik'teki tehlikenin halen sürdüğünü ancak köyün tahliye edilip edilmeyeceğinin rüzgara bağlı olduğunu ifade ederek, tahliye için gerekli önlemlerin alındığını ancak şu anda tahliye yapılmadığını belirtti.

Tatar ve Üstel bölgeye geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, yangın bölgesine giderek, yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili yerinde inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, ekiplerin yoğun olarak çalıştığını belirterek, "Gerçekten çok büyük bir yangın, bunu üzüntüyle paylaşıyorum." dedi.

Türkiye'den yangın söndürme helikopteri ve uçaklarının bölgede çalıştığını kaydeden Tatar, İngiliz Üsler Bölgesi ve Kıbrıs Rum kesiminden de helikopter talep edildiğini söyledi.

Tatar, tedbir amaçlı köy yerlerindeki tarlaların sürüldüğünü de ifade etti. Türkiye'de Marmaris'te de yangın yaşandığını hatırlatan Tatar, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yangını söndürmek için fedakarca çalışan herkese teşekkür eden Üstel, yangın söndürme sırasında dumandan etkilenip rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan görevlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İki kişi tutuklandı

Öte yandan, yangınla ilgili polis soruşturmasında iki kişinin tutuklandığı belirtildi.

Yol kenarında bırakılan kepçenin akü kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülen yangın, rüzgarın etkisiyle yol kenarından ormanlık alana sirayet etti.

Çıkan yangın sonucu söz konusu kepçe tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

Şahıslar tutuklanırken, olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Bölgede şu ana dek yanan alanın 2 bin 600 dönüm olduğu da açıklandı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiye personeli ile dumandan etkilenen üç kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.