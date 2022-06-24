KKTC'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mersinlik köyü civarındaki ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, akşam saatlerinde yeniden bölgeye giderek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Tatar, 5 helikopter ve 6 uçağın söndürme çalışmalarına katıldığını belirttki.

Yangını söndürmek için olağanüstü bir çaba gösterildiğini vurgulayan Tatar, "Biz burayı terk ettik diye bir şey yok, devlet ormanına sahip çıkar. Kimse kimseyi suçlamasın, herkes elinden gelen her şeyi yapmaktadır." şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel ise basınçlı su tankeri olan herkesi yangın kriz merkezine gelerek söndürme çalışmalarına katılmaya çağırdı.

Yangının, Ardahan köyü yoluna sıçramaması için sabaha kadar dozerlerle mücadele verileceğini bildiren Üstel, alevlerin yolun sağına geçmesi halinde daha büyük bir felaket yaşanacağına dikkati çekti.

Üstel, üç gündür yetkililerin yanı sıra 200 civarında vatandaşın çok büyük bir mücadele verdiğine işaret ederek, "Bu akşamki manzara akşamkinden daha kötü. Bugün 10 hava aracı çalıştı ama gece olunca ve hava araçlarının müdahalesi durunca yangın bir anda yayıldı. Şu anda da büyük bir mücadele örneği veriliyor, yangını yolun sağ tarafına, Kantara tarafına geçirmemek için büyük mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Başbakan Üstel, Marmaris'teki yangına rağmen Türkiye'den bugün 5 hava aracının geldiğini belirterek, bundan sonra da Türkiye'nin KKTC ile olacağını ve yardımlarını esirgemeyeceğini ifade etti.