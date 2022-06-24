KKTC'deki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC'deki orman yangınına müdahale sürüyor

24.06.2022 00:01
KKTC'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mersinlik köyü civarındaki ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mersinlik köyü civarındaki ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, akşam saatlerinde yeniden bölgeye giderek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Tatar, 5 helikopter ve 6 uçağın söndürme çalışmalarına katıldığını belirttki.

Yangını söndürmek için olağanüstü bir çaba gösterildiğini vurgulayan Tatar, "Biz burayı terk ettik diye bir şey yok, devlet ormanına sahip çıkar. Kimse kimseyi suçlamasın, herkes elinden gelen her şeyi yapmaktadır." şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel ise basınçlı su tankeri olan herkesi yangın kriz merkezine gelerek söndürme çalışmalarına katılmaya çağırdı.

Yangının, Ardahan köyü yoluna sıçramaması için sabaha kadar dozerlerle mücadele verileceğini bildiren Üstel, alevlerin yolun sağına geçmesi halinde daha büyük bir felaket yaşanacağına dikkati çekti.

Üstel, üç gündür yetkililerin yanı sıra 200 civarında vatandaşın çok büyük bir mücadele verdiğine işaret ederek, "Bu akşamki manzara akşamkinden daha kötü. Bugün 10 hava aracı çalıştı ama gece olunca ve hava araçlarının müdahalesi durunca yangın bir anda yayıldı. Şu anda da büyük bir mücadele örneği veriliyor, yangını yolun sağ tarafına, Kantara tarafına geçirmemek için büyük mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Başbakan Üstel, Marmaris'teki yangına rağmen Türkiye'den bugün 5 hava aracının geldiğini belirterek, bundan sonra da Türkiye'nin KKTC ile olacağını ve yardımlarını esirgemeyeceğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Marmaris'te çıkan yangın sonrası evlerinden tahliye edilen vatandaşlara 3'er bin lira destek verildi Marmaris'te çıkan yangın sonrası evlerinden tahliye edilen vatandaşlara 3'er bin lira destek verildi Kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişi, çukurda ölü bulundu Kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişi, çukurda ölü bulundu
Kaynak: AA

21 Haziran, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'deki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:55 Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı! Büyükbaş hayvan 30 bin liradan başlıyor 60 bin liraya kadar çıkıyor
23:53 Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı
23:50 Define aramak için kuyu kazan adam, çukura düşerek hayatını kaybetti
23:47 Marmaris'te çıkan yangın sonrası evlerinden tahliye edilen vatandaşlara 3'er bin lira destek verildi
23:44 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek
23:41 ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı
23:13 Marmaris'te orman yangınını çıkaran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı
22:45 Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
22:34 Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini onayladı
21:32 "DADD Ralli Karadeniz 2022" başlıyor! 60 kişilik denizci start verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 00:15:54. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC'deki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement