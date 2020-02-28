KKTC'deki şehitler 46 yıl sonra kendi mezarlarına defnedildi - Son Dakika
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KKTC'deki şehitler 46 yıl sonra kendi mezarlarına defnedildi

6 saat önce

KKTC'de toplu mezar olduğunun ortaya çıkmasının ardından yapılan DNA testi sonucunda kimlikleri tespit edilen 2 şehit, düzenlenen törenle toprağa verildi.

KKTC'deki şehitler 46 yıl sonra kendi mezarlarına defnedildi, System.String[]

KKTC'de toplu mezar olduğunun ortaya çıkmasının ardından yapılan DNA testi sonucunda kimlikleri tespit edilen 2 şehit, düzenlenen törenle toprağa verildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kayıp Şahıslar Komitesi, 1 yıl önce Lefkoşa'da Tekke Bahçesi Şehitliği'nde yapılan kazılarda iki toplu mezar olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yapılan DNA testleri sonucunda kimlikleri tespit edilen 2 şehit, 46 yıl sonra düzenlenen törenle toprağa verildi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kimlikleri belirlenen şehitler Kadir Mehmet ile Mehmet Ali Kırma'nın kendi mezarlarına defin törenine katılarak, şehit yakınlarına taziyelerini iletti.


Öte yandan Şehit Kadir Mehmet ile Şehit Mehmet Ali Kırma'nın sanılanın aksine adlarının yazılı olduğu mezarlarda değil, Tekke Bahçesi Şehitliği'ndeki bir başka mezardaki 5 şehit arasında olduğu geçtiğimiz aylardaki çalışmalar ve DNA testiyle belirlenmişti. - LEFKOŞA

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:43 Kaynak: İHA
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