KKTC'deki turistler, kiralanan uçaklarla ülkelerine gönderilecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'deki turistler, kiralanan uçaklarla ülkelerine gönderilecek - Son Dakika Dünya

KKTC'deki turistler, kiralanan uçaklarla ülkelerine gönderilecek

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Ünal Üstel, ülkede bulunan tüm turistlerin özel uçaklarla ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

KKTC'deki turistler, kiralanan uçaklarla ülkelerine gönderilecek, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Ünal Üstel, ülkede bulunan tüm turistlerin özel uçaklarla ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

Bakan Üstel, "Ülkede bulunan turistler için yeterli sayıda uçak kiralandı. 16 Mart Pazartesi akşamına kadar tüm turistler ülkelerine gönderilecek" dedi. Gazimağusa'da karantina altında olan ve otelde kalan 750 turist için de adımlar atıldığını ifade eden Üstel, "Girişimlerimiz sonucunda, otelde bekletilen turistlerin sabah, öğlen ve akşam olmak üzere tüm öğünlerinin özel bir şirket tarafından karşılanması, buna ek olarak içecek ve ara öğün ihtiyaçlarının da karşılanabilmesi sağlanmıştır" dedi.Üstel açıklamasında, "Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, otelde gözetim altında bekletilen otel müşterilerinin, gerek Sağlık Bakanlığı yetkilileri, gerekse de otel üst yönetimi ile sürekli istişare içerisinde olduğumuzu, doktor ve hemşire hizmetlerinin aksaksız sürdürüldüğünü kamuoyuyla paylaşırız" ifadelerine yer verdi.


Ünal Üstel, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:20:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'deki turistler, kiralanan uçaklarla ülkelerine gönderilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]