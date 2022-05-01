KKTC'deki uluslararası öğrenciler Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşayacak - Son Dakika
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KKTC'deki uluslararası öğrenciler Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşayacak

01.05.2022 12:13

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) farklı üniversitelerinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Ramazan Bayramı sevincini ailelerinden uzakta ancak bir arada yaşayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) farklı üniversitelerinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Ramazan Bayramı sevincini ailelerinden uzakta ancak bir arada yaşayacak.

Mübarek Ramazan ayını birlikte geçiren ve her gün iftar sofrasında buluşan Kıbrıs Uluslararası Öğrenciler Derneği (CISA) üyesi yabancı öğrenciler, Ramazan Bayramı'nda da bir arada olacak.

CISA'da yapılan son iftar programlarından birine konuk olan AA muhabiri, bayramda gurbette olan öğrencilere duygularını sordu.

CISA'nın Afrika Koordinatörü ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği bölümü öğrencisi Mujaheed Alnour, ramazan boyunca her gün birlikte iftar yaptıklarını ve bu süreçte memleket hasreti çektiklerini de söyledi.

Alnour, farklı ülkelerden yaklaşık 40 öğrencinin iftar organizasyonlarına katıldığını kaydetti.

Ürdünlü Zeyd Mohamad, ramazanı başka bir ülkede yaşamanın zor olduğunu ancak Kıbrıs'ta beklediklerinden çok daha iyi bir ramazan geçirdiklerini söyledi.

CISA çatısı altında her zaman farklı aktivitelerde bulunduklarını belirten Mohamad, "Bayramı burada geçirmek zor ancak bununla yaşamalıyız. Burada (KKTC) farklı ülkelerden kardeşlerimiz var, bu da durumu kolaylaştırıyor." dedi.

Mısırlı Mohamed Yaser, farklı bir ramazan geçirdiklerini ifade ederek, CISA'da, her gün iftar yaptıklarını ve farklı ülke ile kültürden yeni arkadaşlarla tanıştıklarını dile getirdi.

Yaser, "Bayramı ailemden uzakta geçirmek çok farklı bir duygu. Buna uyum sağlamak zorundayız, karşı karşıya kaldığımız duruma göre kendimizi değiştirmeliyiz. CISA'da ikinci gün bayramlaşacağız, farklı ülkelerden öğrencilerle buluşacağız." dedi.

"Bayramda ülkemizde veya yurt dışında olmak çok da farklı değil"

Bir yılın aşkın süredir KKTC'de yaşadığını belirten Çadlı Hamid Mahamat Aboubakar ise burada verimli bir süreç geçirdiğini söyledi.

Abubakur, "Bayramda ülkemizde veya yurt dışında olmak çok da farklı değil. Burada arkadaşlarımızla toplanıp, güzel şeyler yapabiliyoruz." dedi.

CISA, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'na (UDEF) bağlı olarak KKTC'deki uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetler yürütüyor.

KKTC'deki uluslararası öğrenciler Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşayacak
KKTC'deki uluslararası öğrenciler Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşayacak
KKTC'deki uluslararası öğrenciler Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşayacak
KKTC'deki uluslararası öğrenciler Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşayacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'deki uluslararası öğrenciler Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşayacak - Son Dakika


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