KKTC'deki üniversiteler bahar döneminde eğitime "dijital" olarak devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'deki üniversiteler bahar döneminde eğitime 'dijital' olarak devam ediyor - Son Dakika

KKTC'deki üniversiteler bahar döneminde eğitime "dijital" olarak devam ediyor

11 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle üniversitelerde uygulamaya konulan "online/dijital eğitim sistemi", aksamadan devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle üniversitelerde uygulamaya konulan "online/dijital eğitim sistemi", aksamadan devam ediyor.

KKTC'deki üniversitelerde öğrenim gören yerli ve yabancı öğrenciler virüs sebebiyle bahar döneminde online olarak derslere katılıyor.

Bu süreci ülkelerinde veya KKTC'de geçiren öğrenciler, herhangi bir mağduriyet yaşamıyor.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Yakın Doğu Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Bölümü öğrencisi İslam Kylych ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KİSBU) Psikoloji Bölümü öğrencisi Bedia Aldıç, online eğitim süreciyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkler, pandemi süreci başladığından bu yana Türkiye'deki Yükseköğretim Kurulu ile irtibat halinde olduklarını belirterek hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için çok hızlı ve sistematik adımlar attıklarını kaydetti.

Bahar döneminde KKTC'de dijital eğitime geçilmesi yönünde karar aldıklarını hatırlatan Öztürkler, "Bununla ilgili bakanlar kurulu kararı da var. Şu anda KKTC'de aktif olan bütün üniversitelerimiz öğrencilerini mağdur etmemek adına eğitimlerini dijital ortamda düzenli bir şekilde devam ettiriyor." diye konuştu.

Öztürkler, ara dönemlerde gözlem, ödev, proje ve online sınavlarla süreci yürüttüklerini belirtti.

Online eğitimle ilgili şu anda kendilerine gelen bir şikayet olmadığının altını çizen Öztürkler, üniversitelerin dijital eğitimin iyileştirilmesiyle ilgili Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile de çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Öztürkler, "Yükseköğrenim danışma hattımız da kuruldu. Oradan online eğitimle ilgili sıkıntısı olanlar WhatsApp danışma hattından yazıyor. Biz de bunları üniversitelere bildiriyoruz. Sıkıntısı olanlara üniversiteler aracılığıyla gerekli destek sağlıyoruz." dedi.

KKTC'de okuyan 30 bine yakın öğrencinin memleketlerine döndüğünü ifade eden Öztürkler, onların da dijital eğitim olanaklarından yararlanabildiğini vurguladı.

"Direkt derse katılabiliyoruz"

Kırgız öğrenci Islam Kylych, online eğitimin gayet iyi gittiğini, gün geçtikçe de normalleştiğini kaydetti.

Kylych, "Online eğitimle alamadığımız dersleri telafi ediyoruz. Direkt derse katılabiliyoruz ve yoklama alınıyor. İnteraktif bir metot olduğu için dersimiz kayda alınıyor ve sonra bir daha izleyebiliyoruz. Ödevlerimizi de bu sisteme aktarabiliyoruz." dedi.

Öğretim görevlerine de ofis saatinde ulaşabildiklerini belirten Kylych, son dönemde olduğu için tezine yoğunlaştığını söyledi.

Kylych, haftada bir online ders aldığını ifade ederek "Derslerde herkes hocayla konuşabiliyor ve rahat rahat soru sorabiliyor. Tez hocamla da dijital ortamda rahat rahat iletişime geçebiliyorum." diye konuştu.

"Online eğitim gayet iyi ilerliyor"

Türkiye'den KKTC'ye yükseköğrenim için gelen son sınıf öğrencisi Bedia Aldıç da bu süreçte online eğitim dışında bir sürecin uygun olmayacağını söyledi.

Aldıç, sürecin normal haftalık ders programındaki gibi ilerlediğine dikkati çekerek "Sisteme online olarak bağlanıyoruz, hocalarımız bize konularımızı anlatıyor. Aynı sistem üzerinden notları da paylaşıyor. Ödevlerimizi de yükleyebiliyoruz. Hocalardan geri dönüş alarak tekrar yükleyebiliriz. Bu anlamda online eğitim gayet iyi ilerliyor." dedi.

Son sınıf ve dönemde olduğunu kaydeden Aldıç, eğer online eğitim olmasaydı muhtemelen sürecin uzayacağını, diplomasını zamanında alamayacağını ve iş başvurusu da yapma şansının olmayacağını söyledi.

Aldıç, ani gelişen bir süreç olduğu için online eğitimin ilk günlerinde ufak aksaklıklar olsa da şu an sistemin oturduğunu ve bir düzenin oluştuğunu kaydetti. Aldıç, "Aynı sınıf ortamındaymışız gibi sesli veya yazarak konuşabiliyoruz. Hoca konu anlatırken araya girip hocaya anlamadığımız yeri sorabiliyoruz. Hocalarımız da geri dönüş yapıyor." diye konuştu.

KKTC Bakanlar Kurulu, Kovid-19 pandemisi nedeniyle KKTC üniversitelerinde 2019-2020 bahar dönemi ile sınırlı kalmak koşuluyla geleneksel eğitime ara verilmesi ve eğitime dijital ortamda devam edilmesi kararı almıştı.

KKTC'deki üniversiteler bahar döneminde eğitime dijital olarak devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:11 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor "Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız         
10:55
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim         
10:37
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor         
10:35
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi         
10:25
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
10:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı         
10:01
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor         
09:58
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu         
09:56
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı         
09:42
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden canlandı Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden canlandı         
09:36
Pakistan Başbakanı'ndan Pakistan Başbakanı'ndan "Diriliş Ertuğrul" yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak         
09:34
ABD, ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı         
09:24
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak         
08:48
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti         
08:24
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir         
08:15
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz         
06:46
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı         
04:54
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti         
01:31
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi         
01:12
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak         
00:19
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı         
00:18
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı         
23:51
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı         
23:36
Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacak Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacak         
23:36
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı         
23:32
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi         
23:32
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu 52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu         
23:09
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik         
22:40
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti         
22:00
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 11:23:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'deki üniversiteler bahar döneminde eğitime "dijital" olarak devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]