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KKTC'deki yağışlar göletlerde su oranını artırdı - Son Dakika

KKTC'deki yağışlar göletlerde su oranını artırdı

04.02.2022 15:12
KKTC'deki yağışlar göletlerde su oranını artırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Aralık 2021 ve Ocak 2022'deki bereketli yağışlar, bazı göletlerde su oranını yükseltti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Aralık 2021 ve Ocak 2022'deki bereketli yağışlar, bazı göletlerde su oranını yükseltti.

KKTC'nin en büyük göleti olan 4,1 milyon metreküp hacimli Gemikonağı Madendere Göleti'nde doluluk yüzde 67'ye çıktı.

En yüksek doluluk ise yüzde 94 ile 608 bin 881 metreküp hacimli Arapköy Ayanidere Göleti'nde saptandı.

KKTC Su İşleri Dairesi, Aralık 2021 ve Ocak 2022'de, aktif olarak sulamada kullanılan 17 gölette yaptığı ölçüm sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara göre, hacmi 1 milyonun üzerinde olan Gemikonağı Madendere yüzde 67, Akdeniz Göleti yüzde 81, Geçitkale Eğridere yüzde 33 doluluğa yükseldi.

Mersinlik Azganlıdere, Beşparmak Alagadi Çiftlikdere, Yılmazköy Polatdere, Arapköy Uzundere, Dağyolu Üçparmakdere, Değirmenlik Çataldere ve Haspolat'ta suyun az veya göletlerin kuru olması dolayısıyla ölçüm yapılamadığı bildirildi.

Öte yandan, bu yıl kış aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle KKTC'deki ovalar da yeşile büründü.

KKTC'deki yağışlar göletlerde su oranını artırdı
KKTC'deki yağışlar göletlerde su oranını artırdı
KKTC'deki yağışlar göletlerde su oranını artırdı
KKTC'deki yağışlar göletlerde su oranını artırdı

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Aralık, Kıbrıs, Ocak, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'deki yağışlar göletlerde su oranını artırdı - Son Dakika


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