KKTC'deki yangına müdahale sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, 21 Haziran'dan bu yana Mersinlik bölgesinde devam eden, şiddetli rüzgarın etkisiyle felaket boyutuna ulaşan yangını söndürme çalışmalarına sabahtan itibaren 5 helikopterle yeniden müdahale edildiğini bildirdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesinin, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kaymakamlıklar, İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Dairesinden temsilcilerden oluştuğunu belirten Cahitoğlu, yangının ilk anından itibaren koordine içinde çalışıldığını kaydetti.

Cahitoğlu, KKTC Dışişleri Bakanlığının girişimi ile yangına müdahale etmek üzere 2 yangın söndürme uçağının saat 08.00 dolaylarında İsrail'den havalandığını, yangın söndürme kapasitesi yüksek, gece de yangın söndürme donanımına sahip uçakların Larnaka'da yakıt ikmali yaptıktan sonra yangın bölgesine ulaşacağını belirtti.

Devletin tüm birimleriyle iş birliği ve koordine içinde hareket edildiği, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan mücadelenin sürdürüldüğü bilgisini paylaşan Cahitoğlu, "Sivil Savunmamız, Orman Dairemiz, itfaiyemiz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından askerlerimiz, polisimiz, sivil halkımız yangınının söndürülmesi için canla başla mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Yangının kontrol altına alınması bekleniyor

İngiliz Üsler Bölgesi, Kıbrıs Rum yönetiminden ve İsrail'den hava yangın söndürme aracı talebinde bulunulmasında Dışişleri Bakanlığının koordinasyon sağladığını belirten Cahitoğlu, tüm birimlerin fedakarca gayret içinde olduğunu vurguladı.

Cahitoğlu, 03.00-06.00 saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesi ile yangının büyüdüğünü, iki köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını ifade ederek, sabah saatlerinde rüzgarın etkisini azaltması ve havadan müdahalelerle yangının bugün kontrol altına alınmasını beklediklerini dile getirdi.

Yangın söndürülme çalışmaları için Türkiye'den ve Kıbrıs Rum kesiminden gelen yangın söndürme uçakları ve helikopterler havadan müdahaleye devam ediyor.