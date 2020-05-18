KKTC'deki yangında 800 yıllık zeytin ağaçları yandı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün meydana gelen büyük çaplı yangında 800 yıllık zeytin ağaçları yandı.



KKTC'de dün öğle saatlerinde Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınlar itfaiye, sivil savunma, polis, asker ve gönüllü ekiplerce gece boyunca süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. KKTC Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz, yangın bölgelerinde helikopter ile incelemelerde bulundu. Oğuz, "Bir yerde elektrik tellerinden bir yerde de sigara izmaritinden yangınların çıktığını tahmin ediyoruz" dedi. Sabotaj iddialarının da araştırıldığını ifade eden Oğuz, "Geniş bir değerlendirme çalışması yapılıyor. Sonuçlar açıklanacak" diye konuştu.



800 yıllık zeytin ağaçları yandı



Türkiye'den gelen yangın söndürme helikopterinin bir felaketi önlediğini söyleyen Oğuz, yangın nedeniyle doğadaki canlıların telef olduğunu, küçükbaş veya büyükbaş hayvanlara ise zarar gelmediğini ifade etti. Oğuz, yangında 500 ile 800 yaşlarındaki tarihi anıt zeytin ağaçlarının da yandığını söyledi. - LEFKOŞA