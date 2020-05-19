KKTC'deki yangınla ilgili gözaltına alınan Y.S: Şeytana uydum - Son Dakika

KKTC'deki yangınla ilgili gözaltına alınan Y.S: Şeytana uydum

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önceki gün Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan Yusuf. S'nin ilk ifadesine Demirören Haber Ajansı ulaştı.

KKTC'deki yangınla ilgili gözaltına alınan Y.S: Şeytana uydum, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önceki gün Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan Yusuf. S'nin ilk ifadesine Demirören Haber Ajansı ulaştı. Bir şirkette elektrik teknisteni olarak çalışan Yusuf S.polise verdiği ifadesinde "Herhangi bir amacım yoktu, şeytana uydum." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınla ilgili yeni gelişme yaşandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs kampüsünün de bulunduğu Kalkanlı bölgesinde gözaltına alınan bir elektrik kurumunda teknisyen olarak çalışan Yusuf S. de yangının söndüğü bölgeleri yeniden yakmaya çalışırken tespit edildi. Bölgeden geçen bir vatandaşın polise yaptığı ihbar üzerine gözaltına alınan Yusuf S.'nin aracında yapılan aramada mangal tutuşturucuları ve yangına neden olacak malzemeler ele geçirildi. Yusuf S.'nin, yangının söndürüldüğü yerlere mangal tutuşturucularını atarak, yeniden yangın çıkmasına neden olduğu belirlendi.

YANGINLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN YS: ŞEYTANA UYDUM

Yusuf S.'nin ilk ifadesinde, yeniden yangın çıkarmaya çalıştığını itiraf ettiği, ancak ilk yangını kendisinin çıkarmadığını iddia ettiği öğrenildi. Yusuf S. polise verdiği ifadede "Herhangi bir amacım yoktu, şeytana uydum" dedi. Polisin yanınla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, Yusuf S.'nin bir elektrik kurumunda teknisyen olarak çalışması dikkat çekti. Polis ve itfaiyenin ortak çalışmasında Kalkanlı bölgesindeki yangının elektrik tellerinden çıkmış olabileceği üzerine bir ön rapor hazırlandı. Yusuf S.'nin de elektrik kurumunda teknisyen olması, polisin dikkatlerini sabotaj ihtimali üzerine çekti. Yusuf S.'nin yangının ilk çıktığı an söndürme çalışmalarına da katıldığı belirlendi.

BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ

KKTC Bakanlar Kurulu'nun da gündemine gelen soruşturmanın genişlemesi beklenirken, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın konunun daha detaylı olarak araştırılması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da "Soruşturma devam ediyor. Bir kişinin ismiyle ilgili değerlendirme var.  Bilgileri aldık. Yangınların hangisiyle ilişkili olabileceğiyle ilgili incelemeyi ve tahkikatı polis yapıyor" dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tepebaşı, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 03:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC'deki yangınla ilgili gözaltına alınan Y.S: Şeytana uydum - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu Son Dakika: Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu         
20:47
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı         
20:20
TRT'nin TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti         
19:43
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha         
19:28
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu         
19:27
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi         
19:02
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor         
18:37
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı         
18:36
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu         
18:22
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı         
18:16
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!         
18:11
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu         
18:02
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı         
18:01
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu         
17:50
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı         
17:31
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti         
17:09
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı         
16:48
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı         
16:46
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
16:39
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi         
16:33
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti         
16:27
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti         
16:18
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor         
16:05
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu         
15:58
Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu! Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu!         
15:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 21:27:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'deki yangınla ilgili gözaltına alınan Y.S: Şeytana uydum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]