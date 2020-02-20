KKTC'deki yasa dışı bahis çetesinin üyeleri yakalandı - Son Dakika
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KKTC'deki yasa dışı bahis çetesinin üyeleri yakalandı

15 dakika önce

Samsun'un düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı çetenin üyesi 4'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı çetenin üyesi 4'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KKTC'deki yasa dışı bahis çetesinin Samsun'da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerden S.İ ve N.İ. isimli kadınlar ile D.İ'nin KKTC'den Samsun'a geldiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler ile KKTC üzerinden Samsun'da yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen G.E. ve G.M. isimli kadınlar ile S.M. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde yapılan aramada cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, ziynet eşyaları ve bir miktar para ile kiralık kasa kartı ele geçirildi.

KKTC'deki yasa dışı bahis çetesinin üyeleri yakalandı

Kıbrıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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