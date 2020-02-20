KKTC'deki yasa dışı bahis çetesinin üyeleri Samsun'da yakalandı - Son Dakika
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KKTC'deki yasa dışı bahis çetesinin üyeleri Samsun'da yakalandı

6 saat önce

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı çetenin üyesi 6 şüpheliden biri tutuklandı.

KKTC'deki yasa dışı bahis çetesinin üyeleri Samsun'da yakalandı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı çetenin üyesi 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KKTC'deki yasa dışı bahis çetesinin Samsun'da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerden S.İ. ve N.İ. isimli kadınlar ile D.İ'nin KKTC'den Samsun'a geldiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler ile KKTC üzerinden Samsun'da yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen G.E. ve G.M. isimli kadınlar ile S.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların ikametinde yapılan aramada cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, ziynet eşyaları ve bir miktar para ile kiralık kasa kartı ele geçirildi.

Kıbrıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:28 Kaynak: AA
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