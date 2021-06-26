KKTC'den AB Liderler Zirvesine sonuç bildirgesine tepki - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin dün açıkladığı liderler zirvesi sonuç bildirgesine tepki gösterilerek AB'nin Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu "en iyi ihtimalle yanlış anladığına" dikkat çekti ve AB'nin Doğu Akdeniz'de gerilimin azaldığını söylemekle yetindiği, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonla ilgili önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "ortak komite" önerisinin halen masada olduğunu ifade edildi.

Avrupa Birliği Konseyi'nin dün açıkladığı liderler zirvesi sonuç bildirgesine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, bildirgede "kabul edilmesi mümkün olmayan ifadelere yer verildiğine" dikkat çekti. Açıklamada, Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Kıbrıslı Türklerin federasyon çözüm modelini hedefleyen müzakerelerin artık tüketildiğini ve gerçekçi yeni bir zemine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiği ifade edildi. Açıklamada, "Tarafların statüleri ve meşruiyetileri eşitlenmeden Kıbrıs'ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının mümkün olamayacağı ortadadır" denildi.

"AB, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu 'en iyi ihtimalle' yanlış anladı"

"Kıbrıs Türk tarafının hedefi yukarıdaki zeminde iki taraf arasında kurumsal bir iş birliği geliştirilmesini sağlamaktır" denilen açıklamada, "AB tarafının açıklamaları Kıbrıs Türk tarafının bu pozisyonunu en iyi ihtimalle yanlış anladığını göstermektedir. Bu nedenle AB'nin güncelliğini yitirmiş BM Güvenlik Konseyi kararlarını referans olarak alma ısrarı, esasen Kıbrıs şartlarına uygunsuzluğu ve başarısızlığı gün yüzüne çıkmış eski zemin ve parametreler çerçevesinde sonuçsuz müzakere süreçlerini desteklemekten başka anlam taşımamaktadır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, AB'nin adadaki siyasi ve hukuki gerçekler temelinde Kıbrıs'a ilişkin siyasetini gözden geçirmesinin beklendiği kaydedildi.

"Kapalı Maraş'a ilişkin atılan adımı, doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirilmesini beklemekteyiz"

Kapalı Maraş'ı da içeren güven sağlayan önlemlerin geçmişte Rum tarafınca reddedildiği anımsatılan açıklamada, "Kıbrıs Türk tarafının Kapalı Maraş'a ilişkin açılımının doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirilmesini beklemekteyiz. Kapalı Maraş açılımı mülkiyet hakkı iddiaları ve uluslararası hukuk gözetilerek ilerletilmektedir" denildi.

"AB, Doğu Akdeniz'de gerilimin azaldığını söylemekle yetindi"

AB'nin yayınladığı sonuç bildirgesinde "Doğu Akdeniz'de gerilimin azaldığını söylemekle yetindiği" belirtilerek, "AB, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını gasp etmeye devam eden Rum tarafının tek yanlı ve hukuk dışı tasarruflarla yürüttüğü çalışmalarını görmezden gelerek desteklemektedir" vurgusu yapıldı.

"Akıncı'nın önerisini masada"

Açıklamada, hidrokarbon konusunda Kıbrıs Türk tarafının iş birliği tesis etmek ve bölgeye istikrar getirmek amacıyla 13 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı önerisinin halen masada olduğu belirtilerek, AB, Kıbrıs'ta iki tarafın meşru hak ve çıkarlarına saygılı davranmaya ve 2004 yılında Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonu kaldırma yönünde beyan ettiği iradeyi hayata geçirmeye davet edildi.

13 Temmuz 2019 tarihli öneri

Önceki KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 13 Temmuz 2019'da hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesi amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Anastasiadis'e ortak komite kurulması yönünde bir öneri sunmuştu. BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına iletilen Akıncı'nın bu önerisi, 16 Temmuz'da Anastasiadis ve Rum siyasal parti liderleri tarafından reddedilmişti.

Akıncı 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 13 Temmuz'da hidrokarbon konusunda yapılan önerinin hala masada olduğunu anımsatmıştı.

Rum tarafı, 2011 ve 2012'de de Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbonlar konusundaki iş birliği teklifini reddetmişti. - LEFKOŞA