KKTC'den AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki
2 saat önce
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili aldığı yaptırım kararlarına tepki gösterdi.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Avrupa Birliği
'nin Türkiye
'nin Doğu Akdeniz
'de hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili aldığı yaptırım kararlarına tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:27
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