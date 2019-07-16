Son Dakika Haberleri: KKTC'den AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki
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KKTC'den AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki

2 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili aldığı yaptırım kararlarına tepki gösterdi.

KKTC'den AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki, System.String[]
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili aldığı yaptırım kararlarına tepki gösterdi.
Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:27 
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