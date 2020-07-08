KKTC'den ABD'nin Rum tarafında başlatacağı askeri eğitim programına tepki - Son Dakika

KKTC'den ABD'nin Rum tarafında başlatacağı askeri eğitim programına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programı çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) yönelik askeri alanda eğitim programı başlatacağı açıklamasına tepki gösterildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programı çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) yönelik askeri alanda eğitim programı başlatacağı açıklamasına tepki gösterildi.

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KKTC Cumhurbaşkanlığından, ABD'nin Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programı kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) yönelik askeri alanda eğitim programı başlatacağı açıklamasına tepki geldi. Açıklamada, sabah saatlerinde ABD Büyükelçisi Judith Gail Garber'in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Erhan Erçin'i arayarak duruma ilişkin şifahi olarak bilgi verdiği ve konunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya aktarılmasını rica ettiği kaydedildi. Özel Temsilci Erçin'in de Cumhurbaşkanlığının bilinen tavrı çerçevesinde söz konusu gelişmeye ilişkin rahatsızlığı ve hassasiyetleri Büyükelçiye aktardığı vurgulandı.


"Nasıl fayda sağlanacağı anlaşılır değildir"


Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu programın Doğu Akdeniz Stratejisi ile uyumlu olarak bölgesel istikrarı geliştirme amacını taşındığının belirtilmesine karşın Doğu Akdeniz'de halihazırda artan gerginlik göz önüne alındığında, tüm ilgili tarafların müdahil olduğu kapsamlı bir diyalog ve iş birliği yerine ABD ile Güney Kıbrıs arasında ikili olarak askeri faaliyetlerin ve programların artırılmasıyla bölgesel istikrara nasıl fayda sağlanacağı anlaşılır değildir" ifadeleri kullanıldı.


"Bölgesel istikrarın sağlanması çabalarına olumsuz etki edeceği aşikardır"


Açıklamada, "Gerek Kıbrıs adasına ait doğal kaynakların yönetimi ve paylaşımı gerekse tüm bölgeyi kapsayan konularda ilgili tüm paydaşların hak ve menfaatlerini gözetecek şekilde hareket edilmemesi ve tam tersine tek yanlı veya ikili girişimlerde bulunulmasının hem adada iki taraf arasında hem de bölgesel istikrarın sağlanması yönünde sürdürülen çabalara olumsuz etki edeceği aşikardır" denildi.


Yapıcı diyalog ve iş birliği çağrısı


Açıklamada ayrıca, "ABD'nin askeri destek ve iş birliğinden ziyade bölgesel barış ve istikrara katkı koymasının yolu, gerek Kıbrıs'ta iki taraf arasında dengeli davranarak gerekse bölgesel aktörler arasında yapıcı diyalog ve iş birliğini teşvik etmesinden geçmektedir" ifadelerine yer verildi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 22:06 Kaynak: İHA

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