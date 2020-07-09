KKTC'den ABD'nin Rum yönetimini askeri eğitim programına dahil etmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini (GKRY) "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesini tepki göstererek, bunun Ada'daki uzlaşı ihtimalini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, her platformda, tüm politikasını ve söylemini Türk düşmanlığı üzerine kuran, bu politika ve söylemi kendine ilke edinerek, bu zeminde her yıl artan şekilde silahlanan GKRY'ye ABD'nin askeri alanda eğitim ve talim hizmeti sağlamasının hayretle karşılandığı belirtildi.

Kıbrıslı Türklerin haklarını gasbederek Ada'nın sahibi edasıyla Doğu Akdeniz'de sürekli gerginlik yaratan, erişebildiği ülkeleri bu emellerine alet eden Rum yönetiminin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasını beklemenin büyük hata olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Düşmanca tavırlarını eğitim sisteminden dahi çıkartmayı reddeden bu zihniyete 'askeri eğitim ve talim desteği' vermek, Ada'daki uzlaşı ihtimalini çok gerilere itmekle ve bölgedeki güven ve istikrarı tehlikeye atmakla eş değerdir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ABD'nin 1987'de Kıbrıs'a, Ada'daki çözüm çabalarını sekteye uğratmamak için silah ambargosu uygulama kararı aldığı ancak 2019'da bu kararı geri çektiği hatırlatılarak, KKTC'nin o dönemde de vahim bir hata olarak nitelendirdiği ABD'nin bu adımını, talim ve eğitim desteği verilmesini yürürlüğe koyacağını açıklayarak ileriye götürmesinin talihsizlik olduğu kaydedildi.

"Güvenlik ve istikrar açısından olumsuz etki yaratacağı aşikardır"

Kıbrıs Türk tarafının, ABD'nin bu açıklamasını, söz konusu ülkenin Kıbrıs Adası'na ilişkin çözüm vizyon ve çabalarından desteğini çekmesi olarak değerlendirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs'taki iki eşit taraftan birine böylesine bir destek sağlamak, GKRY liderliğini sergilemiş olduğu düşmanca tavırlarını artırması yönünde daha da cesaretlendirecektir. Bunun Kıbrıs Adası'na veya bölgeye olumlu herhangi bir katkısı olamaz. Aksine, güvenlik ve istikrar açısından olumsuz etki yaratacağı aşikardır. Kıbrıs Adası'nın ve bölgenin ihtiyacı olan ne GKRY'nin daha da silahlandırılması ne de gerginlik yaratan Rum liderliğinin desteklenmesidir."

Açıklamada ABD'nin, Ada'da ve bölgedeki güven ve istikrara katkıda bulunmak istediği takdirde Rum tarafını, Kıbrıs Türk tarafının barışçıl yaklaşımla, hemen her alanda yaptığı iş birliği çağrılarına olumlu yaklaşması konusunda teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.