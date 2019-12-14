KKTC'den ABD'nin Rumlara uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına tepki - Son Dakika
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KKTC'den ABD'nin Rumlara uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına tepki

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının büyük bir hata olduğu değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'den ABD'nin Rumlara uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına tepki, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının büyük bir hata olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Kıbrıs meselesine çözüm bulma müzakerelerinin olumsuz etkilenmemesinin de aralarında bulunduğu gerekçelerle 1987'den bu yana GKRY uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının, Kıbrıs ve genel anlamda Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehlikeye atacak nitelikte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Kuşkusuzdur ki bu karar, son zamanlarda GKRY'nin adamızda ve bölgemizde gerginliği sürekli tırmandıran, Kıbrıs Türklerini ve özellikle denizdeki haklarını yok sayan tavırlarına destek vermek anlamı taşımaktadır." ifadesine yer verildi

GKRY'nin neden durmaksızın silahlanma çabası içerisinde olduğunun sebebinin belli olduğunun altı çizilen açıklamada, "Rum liderliğinin bölge barışını tehdit eden bu tavırlarına rağmen sırtının sıvazlanıyor olmasından büyük kaygı duymaktayız." ifadesi kaydedildi.

"Böyle bir sonuç, iki halk arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine yol açacaktır"

Açıklamada, ABD'nin GKRY'ye uygulamakta olduğu silah ambargosunun, ABD Kongresi'nin 2020 mali yılı "Ulusal Savunma Yetki Yasası" çerçevesinde, Rum tarafının kara para aklama denetimleri konusunda ABD ile çalışması ve Rus askeri gemilerinin Güney Kıbrıs limanlarından ikmal da dahil yararlanmasına kısıtlama getirmesi gibi belirli şartlara bağlı olarak kaldırılmasına ilişkin kararın Temsilciler Meclisi'nden geçtiği ve Senato'nun onayına sevk edildiği belirtildi.

Bu kararın Senato'da, ardından da ABD Başkanı tarafından onaylanmasını müteakip yürürlüğe girmesi durumunda, sadece ABD'nin Kıbrıs'ta müzakerelere dayalı bir çözüme dair samimiyetsizliğini ortaya çıkarmış olmayacağının vurgulandığı açıklamada, ayrıca, ABD başta olmak üzere tüm uluslararası toplum tarafından "kabul edilemez" olarak nitelendirilen statükoya ve bölgedeki istikrarsızlığa destek vermiş olunacağının altı çizildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"ABD bu kararla, Kıbrıs Rum liderliğinin halihazırda Güney Kıbrıs'ı her an patlamaya hazır bir 'silah deposuna' çevirme çabalarına da somut bir şekilde katkıda bulunmuş olacaktır. Böyle bir sonuç, hiç kuşkusuz ki müzakerelere dayalı bir çözüme ulaşılması yönünde uzlaşmaz tavır sergileyen, Ada ve bölgedeki tansiyonu artırıcı faaliyetlerini fütursuzca sürdüren ve Kıbrıs Türk halkı üzerinde uyguladığı insanlık dışı izolasyonu giderek artıran GKRY liderliğinin bu düşmanca tavırlarının katlanarak artırmasına, iki halk arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine yol açacaktır."

ABD bütçe tasarısı

ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçe tasarısı, Kongrenin iki kanadının üzerinde uzlaştığı şekliyle Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Tasarıda, Türkiye'yi ilgilendiren diğer bir nokta ise GKRY'ye yönelik silah ambargolarının kaldırılması oldu. Tasarı, söz konusu ambargoların kaldırılmasını öngörüyor ancak Rum kesimine silah satış ve transferlerine sınırlamalar getiriyor.

Tasarıya göre, ABD Başkanı, Rum yönetiminin "para aklama denetimleri konusunda ABD ile çalıştığını" ve "Rus askeri gemilerinin adaya bakım ve yakıt ikmali için demirlememesi için gerekli adımları attığını" Kongre'nin ilgili komitelerine teyit etmediği sürece ambargolar kaldırılmayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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