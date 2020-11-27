KKTC'den Avrupa Parlamentosunun aldığı "Kapalı Maraş" kararına sert tepki - Son Dakika

KKTC'den Avrupa Parlamentosunun aldığı "Kapalı Maraş" kararına sert tepki

27.11.2020 09:12
KKTC'den Avrupa Parlamentosunun aldığı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Parlamentosunun Kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması kararından vazgeçilmesine yönelik bugün aldığı karara sert tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Parlamentosunun Kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması kararından vazgeçilmesine yönelik bugün aldığı karara sert tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun bugün Kapalı Maraş'a yönelik aldığı karara sert tepki gösterdi. KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu bugün 'Kapalı Maraş ve görüşmelerin yeniden başlamasına' ilişkin aldığı bir kararla bir kez daha Kıbrıs Türk halkını yok saymakta ve Türkiye'yi haksız bir şekilde suçlama oyununa devam etmektedir. Öncelikle vurgulamak isteriz ki kapalı Maraş KKTC toprağıdır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu bölgede otoritesi veya yetkisi yoktur" denildi.

Açıklamada, "Maraş konusunda alınan kararlar ve atılan adımlar sadece KKTC devletine aittir. Hal böyle iken ne yazık ki karşımızda bu durumu siyasi emelleri doğrultusunda ve sözde 'işgal' edebiyatı çerçevesinde manipüle etmeye çalışan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin oyunlarına alet olmaya hazır bir Avrupa Birliği görüyoruz. AB'nin Kıbrıs'taki tek işgalin GKRY'nin 1960 ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti sandalyesini tek taraflı ve gayrı yasal bir şekilde işgali olduğunu ve Kıbrıs sorunun kaynağının da bu olduğunu görmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"KKTC devletinin aldığı karar, tam da kapalı Maraş'ın açılarak yasal sahiplerine iade edilmesidir"

KKTC Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Avrupa Parlamentosu'na hatırlatmak isteriz ki aldığı kararda bahsedilen ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında kapalı Maraş'ın eski sahiplerine iadesi öngörülmektedir. Hal böyle iken Parlamento'nun kararında 'mülkiyet sahipliği durumunun değişikliğinden endişe duyulduğuna' atıfta bulunması gerçeklerin çarpıtılmasından başka bir şey değildir. KKTC devletinin aldığı karar tam da kapalı Maraş'ın açılarak yasal sahiplerine iade edilmesidir. Kapalı Maraş'ın Kıbrıslı Rum hak sahipleri de aldığımız bu karardan yararlanmak yönünde çok istekli olduklarını görmekten mutluluk duymaktayız. Kıbrıs Rum liderliğinin yalana dayalı siyasi propaganda malzemesini kaybetmemek için kendi halkının mülkiyet hakkını kullanılmasını engelleme girişimleri düşündürücüdür" denildi.

"Öte yandan kararda yer alan kapalı Maraş'a ilişkin KKTC Hükümeti'nin aldığı ve alacağı kararların uzlaşıya dayalı olası bir çözüme nasıl halel getireceğini anlamak mümkün değildir" ifadelerinin yer verildiği açıklamada, "Bu temelsiz iddialar siyasi bir söylemden öteye gidememektedir. Tam aksine Kıbrıs Türk tarafı olarak kapalı Maraş'ın açılmasının adadaki kabul edilmez statükoyu kökten sarsacağına, böylelikle bölgenin eski sakinlerinin kapalı Maraş'ı kalkındırmak üzere iş birliği içerisinde birlikte çalışarak iki halk arasındaki güvenin tesis edilmesine, dolayısıyla müzakere edilerek bulunacak bir çözüme yardımcı olacağına inancımız tamdır" denildi.

Avrupa Parlamentosunun yanlı tutumunun eleştirildiği açıklamada, "Bu talihsiz karar, 2004 yılında GKRY'yi tek yanlı ve gayrı yasal bir şekilde Birlik üyesi yaparken sergilediği yanlı, daha da ötesi Kıbrıs Türk halkının varlığını ve haklarını yok sayan AB tutumunun değişmediğini, gözler önüne sermektedir. Türkiye düşmanlığını kendisine görev edinen bazı AB ülkelerinin gündemlerini ileriye götürmek amacıyla böylesine bir kararı almaları Birlik açısından esef vericidir" denildi.

Açıklamada, "Bu karar, BM Kapsamlı Çözüm Planını 2004 referandumlarında reddetmesine rağmen Birlik üyesi yapılan ve 2017 yılında Crans- Montana'da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansında Kıbrıs Türk tarafıyla yönetim ve zenginliği paylaşmayacağını bir kez daha kanıtlayan Rum tarafına, hidrokarbon kaynakları dahil, Kıbrıs Türk halkının haklarını her alanda göz ardı eden AB'nin ne kadar büyük bir yanılgı içine olduğunu göstermektedir. AB 16 yıldır Kıbrıs Türklerine verdiği sözleri tutmayarak Kıbrıs Türk halkı aleyhine yürüttüğü yanlı ve adaletten yoksun politikalar nedeniyle halkımızın güven ve inandırıcılığını yitirmiştir. Bu nedenledir ki, AB'nin Kıbrıs'a ilişkin hiçbir konuda, özellikle de iki taraf arasında anlaşmaya dayalı bir çözüme yönelik yapılabilecek olası müzakerelerde tarafsız ve yapıcı bir rol oynaması mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Ada ve bölgede yükselen tansiyonun sorumlusu, yıllardır süregelen çeşitli müzakere süreçlerinde ortaya çıkan ve Maraş'ı da içeren çözüm önerilerini ve Güven Yaratıcı Önlemler paketlerini kabul eden Kıbrıslı Türk halkı ve onu bu yönde teşvik eden Türkiye Cumhuriyeti değildir. Kıbrıslı Türklerin ortak sahibi olduğu ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarını tek taraflı olarak gasp etmeye çalışan Rum tarafına sürekli olarak somut iş birliği öneren Kıbrıs Türk tarafı ve bu önerileri destekleyen Türkiye de değildir. Doğu Akdeniz'deki yüksek tansiyonun sorumlusu, hem tüm kapsamlı çözüm önerilerini ve Güven Yaratıcı Önlemleri reddeden hem de hidrokarbon kaynakları konusunda tek taraflı adımlar atan Kıbrıs Rum tarafı ve onunla işbirliği içinde olan Yunanistan'dır. Bu konuda GKRY'ye kayıtsız şartsız destek veren Avrupa Birliği de dolaylı olarak bu konuda sorumluluk taşımaktadır. Avrupa Birliği adada ve bölgede güven ve istikrar tesis edilmesini istiyorsa, bir an önce üyesi olan GKRY'yi tek taraflı faaliyetlerinden vazgeçirmelidir." denildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Öte yandan AB'nin aldığı karar ile Kıbrıs Türk halkının gerek KKTC toprağı olan Maraş gerekse ada etrafındaki hidrokarbon kaynakları konusunda kendi iradesiyle aldığı kararları göz ardı ederek, bu kararların sorumluluğunu Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklemeye çalışması ve adanın eşit ortağı olan Kıbrıs Türklerini görmezden gelmesi kabul edilemezdir.

Bilinmelidir ki, adada müzakere edilerek bulunacak bir çözüm ancak adanın iki eşit sahibi olan Kıbrıs Türk ve Rum halklarının uzlaşacakları bir çözüm vizyonu çerçevesinde gerçekleşebilir. Kıbrıs Türk tarafıyla yönetim ve zenginliği paylaşmayı kabul etmeyen Rum tarafının tutumu nedeniyle söz konusu federal ortaklık vizyonu çerçevesinde bir çözüme ulaşılamayacağını, bu hususta ısrar etmenin tarafları sonu gelmeyen bir müzakere sürecine hapsetmek olacağı anlamına gelir. Bu durumun ada ve bölgede tehlikeli ve zaman zaman öngörülemeyen gerginliklere yol açacağı ortadadır. Adadaki tarafların nasıl bir çözüm vizyonu üzerinde mutabık kalacakları hiçbir makam tarafından dikte edilemez. Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk tarafının gayrı resmi 5 artı BM'li bir görüşme çerçevesinde, egemen eşitliğe dayalı iki Devlet temelinde işbirliği uzlaşı arayışı kimsenin ipoteğinde değildir.

Avrupa Birliği aldığı kararda bahsedildiği üzere gerçekten ada ve bölgedeki uyuşmazlıkların diyalog, diplomasi ve müzakere yoluyla çözümlenmesini istiyorsa, üyesi olan GKRY'ye adadaki muhatabının Türkiye değil, Kıbrıs Türk tarafı olduğunu söylemelidir. Kanımızca AB'nin öncelikle ada ve bölgede Rum tarafıyla eşit statüde olan Kıbrıs Türk tarafına saygı göstermesi ve GKRY'yi bu doğrultuda cesaretlendirmesi gerekir."

Öte yandan Avrupa Parlamentosu bugün aldığı karar ile Kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması kararından vazgeçilmesini, Kıbrıs sorununun iki bölgeli federasyon temelinde çözümünün hedef alındığı müzakerelerin yeniden başlatılmasını isteyerek Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep etmişti.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC'den Avrupa Parlamentosunun aldığı Kapalı Maraş kararına sert tepki

Avrupa, Kıbrıs, Maraş, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'den Avrupa Parlamentosunun aldığı 'Kapalı Maraş' kararına sert tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Cinsel iktidarsızlığa neden olan istilacı aslan balığı, Doğu Akdeniz kıyılarına kadar geldi Sunucu Özlem Yıldız, tedbiri elden bırakmadı: HES kodu olmadan eve almıyorum Kardeşinin paletlerini yaktığı ağabey isyan etti: Evini dükkanını yakacağım, cinayet işleyeceğim Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e götürmeyecek Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e götürmeyecek         
09:28
Menajer Pastorello Diagne ile yollarını ayırıp isyan etti: Nereye götüreyim artık? Menajer Pastorello Diagne ile yollarını ayırıp isyan etti: Nereye götüreyim artık?         
09:08
Musluktan akan su cayır cayır alev aldı! Şebekeye doğal gaz karıştığı ortaya çıktı Musluktan akan su cayır cayır alev aldı! Şebekeye doğal gaz karıştığı ortaya çıktı         
08:39
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz         
07:58
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi         
07:30
Feci kaza! Refüje çarpan alkollü sürücü ölümden döndü Feci kaza! Refüje çarpan alkollü sürücü ölümden döndü         
03:25
Trump, Biden'ın başkanlığının onaylanması durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını açıkladı Trump, Biden'ın başkanlığının onaylanması durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını açıkladı         
02:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı         
19:46
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 09:38:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'den Avrupa Parlamentosunun aldığı "Kapalı Maraş" kararına sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei