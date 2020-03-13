- KKTC'den ayrılmak isteyenler havalimanlarına akın etti - Son Dakika

- KKTC'den ayrılmak isteyenler havalimanlarına akın etti

LEFKOŞA - KKTC'de korona virüsünün tespit edilmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen öğrenciler havalimanına akın etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir Alman turistte korona virüs pozitif çıkmasının ardından Bakanlar Kurulu, okulların 22 Mart'a kadar tatil edilmesi kararı vermişti. Hükümetin korona virüs nedeniyle çok sayıda ülkeden gelenlerin KKTC'ye girişlerini durdurması kararının ardından ülke genelinde üniversitelerde okuyan öğrenciler memleketlerine dönmeye çalışıyor. Öğrencilerin KKTC'den ülkelerine dönüşlerinde havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan KKTC'deki tüm otellerde rezervasyonlar korona virüsün yayılması endişesi nedeniyle iptal edildi. KKTC Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, otel alanında büyük sıkıntıların baş gösterdiğini ifade ederek, "KKTC yönündeki tüm rezervasyonlar müşteriler tarafından askıya alındı" dedi.