KKTC'den "BM, bulunduğu bölgedeki tarafların rızasını almak zorunda" açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Birleşmiş Milletler Barış Gücünün (BMBG), nerede görev yaparsa yapsın kendi kuralları gereği o bölgedeki tarafların rızasını almak zorunluluğu olduğunu hatırlatarak "Bu, herhangi bir talep değil, bir haktır. O hakkın yerine getirilmesini istiyoruz." dedi.

Özel Temsilci Olgun, Bayrak Radyo Televizyonunda (BRT) katıldığı "17. Saat" programında, BMBG'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun "BM'nin KKTC'de görev yapması için KKTC makamlarından izin alması gerektiği" yönündeki açıklamalarını anımsatan Olgun, bugüne kadar BMBG'nin Kıbrıs'ta Rum tarafının sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti" adı altında vermiş olduğu; 1964'teki rızasıyla operasyonun yürütüldüğünü, bugüne kadar iyi niyet ve hoşgörüyle Kıbrıs Türk tarafının bu faaliyetlerin yürütülmesinde rıza gösterdiğini belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının rızasının alınması konusunda geçmişte de birçok girişimler yapıldığına, bunun yeni bir girişim olmadığına işaret eden Olgun, "Şu anda gerek Kıbrıs Türk tarafında Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konunun sonuçlandırılmasıyla ilgili ortak bir irade var." diye konuştu.

Olgun, "BM Kıbrıs'ta barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak istiyorsa iyi niyet misyonunda olduğu gibi taraflara eşit mesafede durmak mecburiyetindedir." ifadesini kullanarak bunun için sonuna kadar çalışacaklarını vurguladı.

Olgun, "BMBG nerede görev yaparsa yapsın, kendi kuralları gereği o bölgedeki tarafların rızasını almak zorundadır. Bu, herhangi bir talep değil, bir haktır. O hakkın yerine getirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.