KKTC'den "BM, bulunduğu bölgedeki tarafların rızasını almak zorunda" açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC'den "BM, bulunduğu bölgedeki tarafların rızasını almak zorunda" açıklaması

06.10.2022 11:02
KKTC'den "BM, bulunduğu bölgedeki tarafların rızasını almak zorunda" açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Birleşmiş Milletler Barış Gücünün (BMBG), nerede görev yaparsa yapsın kendi kuralları gereği o bölgedeki tarafların rızasını almak zorunluluğu olduğunu hatırlatarak "Bu, herhangi bir talep değil,...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Birleşmiş Milletler Barış Gücünün (BMBG), nerede görev yaparsa yapsın kendi kuralları gereği o bölgedeki tarafların rızasını almak zorunluluğu olduğunu hatırlatarak "Bu, herhangi bir talep değil, bir haktır. O hakkın yerine getirilmesini istiyoruz." dedi.

Özel Temsilci Olgun, Bayrak Radyo Televizyonunda (BRT) katıldığı "17. Saat" programında, BMBG'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun "BM'nin KKTC'de görev yapması için KKTC makamlarından izin alması gerektiği" yönündeki açıklamalarını anımsatan Olgun, bugüne kadar BMBG'nin Kıbrıs'ta Rum tarafının sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti" adı altında vermiş olduğu; 1964'teki rızasıyla operasyonun yürütüldüğünü, bugüne kadar iyi niyet ve hoşgörüyle Kıbrıs Türk tarafının bu faaliyetlerin yürütülmesinde rıza gösterdiğini belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının rızasının alınması konusunda geçmişte de birçok girişimler yapıldığına, bunun yeni bir girişim olmadığına işaret eden Olgun, "Şu anda gerek Kıbrıs Türk tarafında Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konunun sonuçlandırılmasıyla ilgili ortak bir irade var." diye konuştu.

Olgun, "BM Kıbrıs'ta barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak istiyorsa iyi niyet misyonunda olduğu gibi taraflara eşit mesafede durmak mecburiyetindedir." ifadesini kullanarak bunun için sonuna kadar çalışacaklarını vurguladı.

Olgun, "BMBG nerede görev yaparsa yapsın, kendi kuralları gereği o bölgedeki tarafların rızasını almak zorundadır. Bu, herhangi bir talep değil, bir haktır. O hakkın yerine getirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Yeni Büyükelçilik Görevlerini Tebliğ Etti… Metin Feyzioğlu KKTC Büyükelçisi Oldu Dışişleri Bakanı Yeni Büyükelçilik Görevlerini Tebliğ Etti… Metin Feyzioğlu KKTC Büyükelçisi Oldu Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi BM İnsan Hakları Konseyinde, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi BM İnsan Hakları Konseyinde, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ersin Tatar, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'den 'BM, bulunduğu bölgedeki tarafların rızasını almak zorunda' açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:25:25. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC'den "BM, bulunduğu bölgedeki tarafların rızasını almak zorunda" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement