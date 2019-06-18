KKTC'den BM kararıyla kapatılan Maraş için 'somut adım' kararı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1974'te Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılan Maraş'ta envanter çalışması yapılarak, somut adımlar atılacağı açıklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:23
'nde 1974'te Birleşmiş Milletler
(BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılan Maraş'ta envanter çalışması yapılarak, somut adımlar atılacağı açıklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
, kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanının geldiğini belirterek, bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldıklarını bildirdi.
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