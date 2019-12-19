Kktc'den boris johnson açıklaması büyük şans - Son Dakika
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Kktc'den boris johnson açıklaması büyük şans

6 saat önce

KKTC'den Boris Johnson açıklaması: Büyük şansSefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İngilter'de yapılan erken genel seçimlerde Boris Johnson'un yeniden başbakan seçilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) memnuniyetle karşılandı.

KKTC'den Boris Johnson açıklaması: Büyük şans

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İngilter'de yapılan erken genel seçimlerde Boris Johnson'un yeniden başbakan seçilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) memnuniyetle karşılandı. KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel, Başbakan Johnson'un kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi. Üstel, Türkiye'nin desteği ile de Avrupa'da tanıtım atağı başlatacaklarını açıkladı.

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yapan Turizm Bakanı Üstel, KKTC'ye direk uçuş konusunda bir çalışmaları olduğunu ifade etti. KKTC'nin yeni havaalanı ile birlikte direk uçuşların başlayacağını ifade eden Üstel, "Önümüzdeki günlerde Avrupa'da özellikle İngiltere'de direk uçuş konusunu zorlayacağız. İngiltere'de göreve gelen hükümet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sempati ile bakıyor. Bu bizim için büyük bir şanstır. Direk uçuşları önümüzdeki günlerde zorlayacağız, başaracağız" dedi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye'nin desteği ile birlikte Avrupa şehirlerinde, 'Kuzey Kıbrıs' adında bir tanıtım atağı başlatacaklarını da anlatan Üstel, "Türkiye'miz ile turizmle bir işbirliği başlattık. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un desteği ile bir tanıtım filmi çekildi. İngilizce çekilen film, doğamızı, kültürümüzü yansıtıyor. Avrupa'nın şehirlerinde medyada geniş şekilde yer alacak. Bizlere bu konuda destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a ve Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a çok teşekkür ediyorum. Bu filme ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

KKTC olarak hedeflerin 2 milyon turist olduğunu ifade eden Üstel, "Turizmi ülkede ayağa kaldırmak için her türlü girişimleri başlattık" dedi. TİKA'nın KKTC'ye 62'inci ofisini açmasının kendileri için büyük bir kazanım olduğunu kaydeden Üstel, "TİKA'nın burada olması bir onurdur. Birçok projemiz TİKA sayesinde hayat bulacak" dedi.

Kktc'den boris johnson açıklaması büyük şans

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Boris Johnson, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:12 Kaynak: DHA
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