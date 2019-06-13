KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması
2 saat önce
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bugün Doğu Akdeniz'de eğer bir gerginlik yaşanıyorsa, bunun temel nedenlerinden bir tanesi Rum tarafının, bu konuyu Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmeye yanaşmamasıdır.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:43
KKTC Cumhurbaşkanı
Akıncı, "Bugün Doğu Akdeniz
'de eğer bir gerginlik yaşanıyorsa, bunun temel nedenlerinden bir tanesi Rum tarafının, bu konuyu Kıbrıs
Türk tarafıyla görüşmeye yanaşmamasıdır." dedi.
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