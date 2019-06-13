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KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması

2 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bugün Doğu Akdeniz'de eğer bir gerginlik yaşanıyorsa, bunun temel nedenlerinden bir tanesi Rum tarafının, bu konuyu Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmeye yanaşmamasıdır.

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bugün Doğu Akdeniz'de eğer bir gerginlik yaşanıyorsa, bunun temel nedenlerinden bir tanesi Rum tarafının, bu konuyu Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmeye yanaşmamasıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:43 
Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ekonomi
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