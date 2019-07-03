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KKTC'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması

7 dakika önce

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarına ilişkin, "Kıbrıs Türk'ü ve Rumlar bu kaynakların müşterek sahibidir.

KKTC'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması, System.String[]
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarına ilişkin, "Kıbrıs Türk'ü ve Rumlar bu kaynakların müşterek sahibidir. Bu çok önemli unsur gözardı edilemez." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:37 
Başbakan Yardımcısı, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ekonomi
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