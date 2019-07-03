KKTC'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması
7 dakika önce
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarına ilişkin, "Kıbrıs Türk'ü ve Rumlar bu kaynakların müşterek sahibidir.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:37
KKTC Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Özersay, Doğu Akdeniz
'deki hidrokarbon yataklarına ilişkin, "Kıbrıs
Türk'ü ve Rumlar bu kaynakların müşterek sahibidir. Bu çok önemli unsur gözardı edilemez." dedi.
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