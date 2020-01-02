KKTC'den EastMed yorumu: Coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun değil - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'den EastMed yorumu: Coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun değil - Son Dakika Dünya

KKTC'den EastMed yorumu: Coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun değil

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunanistan, İsrail ve Rumlar arasında bugün Atina'da imzalanacak olan East-Med doğal gaz boru hattı projesi konusunda açıklama yaptı.

KKTC'den EastMed yorumu: Coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun değil, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunanistan, İsrail ve Rumlar arasında bugün Atina'da imzalanacak olan East-Med doğal gaz boru hattı projesi konusunda açıklama yaptı.

Projeyi coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla karar verilmiş bir konu olarak değerlendiren Akıncı, "İsrail'den Güney Kıbrıs'a, oradan Girit'e ve Yunanistan'a, nihayetinde de İtalya'ya uzanması planlanan boru hattı, başka alternatiflere göre çok daha uzun ve masraflı bir güzergah durumundadır" dedi.

"BARIŞ İÇİN BİRLİKTELİK ŞART"

Yazılı açıklama yapan Akıncı şöyle devam etti:

"Konunun uzmanlarının karşı görüşlerine rağmen gündemde tutulmaya çalışılan bu projenin, tıpkı Güney Kıbrıs'ın tek başına AB'ye üye yapılmış olması gibi, Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmayacağı açıktır. Politik atmosfer, atılacak karşılıklı adımlarla değiştirilebilir; ancak coğrafyayı değiştirmek olanaksızdır. Coğrafi gerçekler ise Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminden Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi dışlamanın olanaksız olduğuna işaret etmektedir. Öteden beri vurguladığım gibi, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından ortaklaşa yararlanmanın, barış ve istikrar içinde birlikte kullanmanın yolunu bulmamız gerekmektedir. Bu da akıl yolunda, makul olanda uzlaşmakla ve nihai olarak Kıbrıs sorununu çözmekle olasıdır. Bir kez daha anlaşılmaktadır ki Kıbrıs sorununun çözümü, sadece Kıbrıs'ın değil bölgenin de ihtiyacı haline gelmiştir."


Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
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