KKTC'den gelen 130 kişi, Uşak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

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KKTC'den gelen 130 kişi, Uşak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi
6 saat önce
KKTC'den gelen 130 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Uşak'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.
KKTC'den gelen 130 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Uşak'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.
KKTC Ercan Havalimanından 130 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, saat 21.00'de Uşak Havalimanına indi.
Uçakta ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilen yolcular, gözlem altında tutulacakları Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurduna getirildi.
Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen yolcuların, 14 günlük karantina sürecinin ardından gidecekleri noktalara yönlendirileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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