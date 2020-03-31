KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

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KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi
30 dakika önce
KKTC'den gelen 332 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
KKTC'den gelen 332 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
KKTC'den gemiyle akşam saatlerinde Mersin Uluslararası Limanı'na gelen 332 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi. Kafile, daha sonra 16 grup halinde otobüslere bindirilerek trafik polisleri ve çevik kuvvet ekiplerinin eşliğinde Karaman'a getirildi.
İkinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yurdu'nda kendilerine ayrılan odalara alındı.
Bu sırada polis ekipleri koruyucu kıyafet, maske ve eldiven kullandı.
28 Mart'ta KKTC'den Karaman'a 141 kişi getirilip aynı yurda yerleştirilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:57 Kaynak: AA
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