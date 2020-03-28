KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı - Son Dakika

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KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı
15 dakika önce
KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı
NİĞDE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
KKTC'den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na getirilen 450 kişi, burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Aralarında öğrencilerin de bulunduğu kafile, daha sonra polis eşliğinde 20 otobüse bindirilerek Niğde'ye getirildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirilen 450 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:01 Kaynak: İHA
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