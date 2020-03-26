KKTC'den gelen vatandaşlar İskenderun'da yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

Yine Kıbrıs'tan yurda dönüş yapan 120 kişinin daha kentteki yurda getirileceği bildirildi.

Daha sonra otobüslere bindirilen aralarında öğrencilerinde yer aldığı 143 kişi, gözlem altında tutulacakları Hatay İskenderun ilçesine getirildi.

Kıbrıs'tan deniz yoluyla Mersin 'e ulaşan vatandaşlar burada yapılan ilk kontrollerin ardından ülkeye alındı.

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