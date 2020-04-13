KKTC'den gelenler negatif çıktı, evlerine gönderildi - Son Dakika

Karaman'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan ve yapılan testleri negatif çıkan 473 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Karaman'a getirilip 14 gün boyunca tedbir amaçlı Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Nefise Sultan ile Hatuniye Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen 473 kişi, 63 farklı şehre 30 otobüs ve midibüslerle gönderildi. Karantina süresi sonunda test sonuçları negatif çıkan vatandaşlar ailelerine kavuşmanın sevincini yaşarken, 14 günlük karantina sürecinin süper geçtiğini söyleyen Aksaraylı Mustafa Yön, "Devletimizden Allah razı olsun. Çok iyi baktılar. Bize bu süreçte hizmet eden herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yurtta karantinada kalanlardan İlyas Şaylan da, "Sağlık çalışanları başta olmak üzere bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Diyecek bir şey yok. Bu tedbir amaçlı bir şeydi zaten. 14 günümüz bitti. İnşallah herkes evine sağ salim ulaşır. Tek temennimiz budur. Bugün ailemize kavuşacağımızdan dolayı kendimizi mutlu hissediyoruz" diye konuştu.



Devletin kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı memnun kaldıklarını belirten Ramazan Ön ise, "Allah razı olsun, burada yurtta kalan tüm personelden ve yardım edenlerden. Yani bu Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın. Biz zaten gurbetçiyiz. Sıkıntı yok fakat sağlıklı bir şekilde eve gittiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen araların da öğrencilerinde bulunduğu 473 kişi, Karaman'da 28 Mart'ta tarihinde karantinaya alınmıştı. - KARAMAN