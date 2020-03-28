KKTC'den getirilen 141 vatandaş, Karaman'da karantinaya alınacak - Son Dakika

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KKTC'den getirilen 141 vatandaş, Karaman'da karantinaya alınacak
6 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin Limanı'na getirilen 141 Türk vatandaşı, otobüsler ile karantinaya alınacakları Karaman'a gönderildi.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin Limanı'na getirilen 141 Türk vatandaşı, otobüsler ile karantinaya alınacakları Karaman'a gönderildi.
KKTC'deki 141 vatandaş, bugün feribotla Mersin Limanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, 6 otobüs ile geniş güvenlik önlemi altında, Karaman'a gönderildi. Otobüslere UMKE ve polis ekipleri de eşlik etti. 141 vatandaş, Karaman'da yurtlara yerleştirilerek, tedbir amaçlı 14 gün karantina altında tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:18 Kaynak: DHA
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