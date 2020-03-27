Son Dakika › Güncel › KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 tır şoförü, Niğde'de yurda yerleştirildi - Son Dakika
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 tır şoförü, Niğde'de yurda yerleştirildi
34 dakika önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 tır şoförü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 tır şoförü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
KKTC'den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na getirilen öğrenci ve tır şoförleri, burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Öğrenciler ve tır şoförleri daha sonra polis eşliğinde otobüslere bindirilerek Niğde'ye getirildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirilen 170 öğrenci ve 14 tır şoförü, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:45 Kaynak: AA
Son Dakika ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi