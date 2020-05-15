KKTC'den getirilen 173 tarım işçisi Adıyaman'a gönderildi - Son Dakika

Vatandaşları taşıyan otobüsler, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Mersin Limanı'na getirilen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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