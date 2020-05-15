KKTC'den getirilen 173 tarım işçisi, Adıyaman'da karantinaya alındı - Son Dakika

KKTC'den getirilen 173 tarım işçisi, Adıyaman'da karantinaya alındı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Adıyaman'a getirilen 173 tarım işçisi, karantinaya alındı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Adıyaman'a getirilen 173 tarım işçisi, karantinaya alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle KKTC'den gemiyle Mersin Limanı'na getirilen tarım işçileri, sağlık kontrollerinin ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, otobüslerle Adıyaman'a getirildi. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 173 kişi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan bin Muattal Yurduna yerleştirildi.AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, işçilerin 14 gün süreyle misafir edileceğini belirtti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti