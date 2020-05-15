KKTC'den getirilen 173 tarım işçisi, Adıyaman'da karantinaya alındı - Son Dakika
KKTC'den getirilen 173 tarım işçisi, Adıyaman'da karantinaya alındı
KKTC'den getirilen 173 tarım işçisi, Adıyaman'da karantinaya alındıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Adıyaman'a getirilen 173 tarım işçisi, karantinaya alındı.
KKTC'den getirilen 173 tarım işçisi, Adıyaman'da karantinaya alındı
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15.05.2020 22:10:28. #1.13#
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