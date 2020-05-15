KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

İkinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Öğrenci Yurdu'nda kendilerine ayrılan odalara alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Mersin 'in Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı 'na getirilen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi.

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