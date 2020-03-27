KKTC'den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi (2) - Son Dakika

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KKTC'den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi (2)
38 dakika önce
170 ÖĞRENCİ NİĞDE'YE GETİRİLDİKKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde'ye getirildi.
170 ÖĞRENCİ NİĞDE'YE GETİRİLDİ
KKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde'ye getirildi. 6 otobüsle getirilen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlara yerleştirildi. Öğrenciler, 14 gün boyunca karantinada kalacak.
Ali KADI/NİĞDE,
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Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:41 Kaynak: DHA
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