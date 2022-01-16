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KKTC'den GKRY'ye çağrı: "2019 yılında yapılan işbirliği önerimiz masadadır" - Son Dakika

KKTC'den GKRY'ye çağrı: "2019 yılında yapılan işbirliği önerimiz masadadır"

16.01.2022 22:26
KKTC'den GKRY'ye çağrı: "2019 yılında yapılan işbirliği önerimiz masadadır"

- ABD'nin EastMed isimli denizaltı doğalgaz boru hattı projesini desteklemeyeceğini açıklamasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) çağrıda bulunarak, "2019 yılında yapılan işbirliği önerimiz masadadır" ifadelerini kullandı.

- ABD'nin EastMed isimli denizaltı doğalgaz boru hattı projesini desteklemeyeceğini açıklamasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) çağrıda bulunarak, "2019 yılında yapılan işbirliği önerimiz masadadır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail Dışişleri Bakanlıklarına EastMed isimli denizaltı doğalgaz boru hattı projesini sürdürülebilir ve etkin bulmadığı için desteklemeyeceğini bildirmesi üzerine GKRY lideri Nikos Anastasiadis, "Alternatif seçenekleri değerlendirmeye hazırız" demişti. Anastasiadis'in açıklamasının ardından KKTC, GKRY'ye çağrıda bulundu. KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını koruma noktasındaki duruşunu büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Kıbrıs Türk tarafı adanın etrafında bulunan doğal kaynakların araştırılması, çıkarılması ve işletilmesinde en az Rum tarafı kadar eşit ve meşru haklara sahiptir" denildi.

"KKTC KENDİ HİDROKARBON FAALİYETLERİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYİ DEVAM ETTİRECEKTİR"

Açıklamada, "Bilindiği üzere KKTC, Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerini durdurmaması üzerine 21 Eylül 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile 'Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması' imzalamış, hemen akabinde de adanın etrafında belirlediği bloklarda TPAO'ya arama ve çıkarma ruhsatları vermiştir. TPAO ülkemiz adına bu bloklarda bugüne kadar binlerce deniz mili sismik araştırma ve üç sondaj yapmıştır. Umudumuz TPAO'nun bizim için yaptığı bu çalışmalarda en kısa sürede olumlu sonuca ulaşmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Rum tarafı tek yanlı faaliyetlerini devam ettirdiği sürece KKTC de egemen eşitliği ve eşit statüsü gereği kendi hidrokarbon faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeyi devam ettirecektir" denildi.

"DİPLOMASİ YOLUNU DA HER ZAMAN AÇIK TUTUYORUZ"

Açıklamada, "Bununla birlikte diplomasi yolunu da her zaman açık tutuyoruz. Rum tarafına 2019 yılında yaptığımız hidrokarbon işbirliği önerisi masadadır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2020 yılında yaptığı kapsamlı Doğu Akdeniz Konferansı toplanması önerisine de tam destek veriyoruz. Hal böyle iken Rum tarafının bu önerileri yok sayan, hem bizim hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını gasp etmeye yönelik tahrikkar ve gerginliği arttıran tek yanlı eylemlerini kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"HEM BİZİ HEM TÜRKİYE'Yİ DIŞLAMAYA YÖNELİK SİYASİ SAİKLERLE ORTAYA ATILMIŞ BİR PROJEDİR"

Açıklamada, "Nitekim Rum tarafının sözde 10. parselde başlattığı sondaj faaliyetine ve sözde 5. parselde verdiği arama ruhsatlarına ilaveten geçtiğimiz hafta sonu Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi'ni bahane ederek Nautical Geo adlı gemiyle Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlale teşebbüs ettiği basın haberlerinden öğrenilmiştir. ABD'nin de ahiren desteğini çektiği bu proje hiçbir fizibiletesi olmayan, hem bizi hem Türkiye'yi dışlamaya yönelik siyasi saiklerle ortaya atılmış bir projedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu vesileyle Rum tarafını gerginliği arttırıcı eylemlerden vazgeçmeye, aklıselime ve 2019'da yaptığımız işbirliği önerisini olumlu şekilde değerlendirmeye bir kez daha davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türk yetkililer tarafından 2019 yılında masaya konan söz konusu öneride, hidrokarbon konusunda ortak bir komite kurulması yer alıyordu.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kıbrıs, Türk, Rum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'den GKRY'ye çağrı: '2019 yılında yapılan işbirliği önerimiz masadadır' - Son Dakika


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