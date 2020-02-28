KKTC'den İdlib'deki saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajları - Son Dakika
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KKTC'den İdlib'deki saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajları

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları yayımladı.

KKTC'den İdlib'deki saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajları, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mesajında, şunları kaydetti:

"İdlib'den gelen acı haber hepimizi derinden sarstı. Şu ana kadar 33 gencecik askerin şehit olduğu bilgisi var. Türkiye'nin bu büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Meclis Başkanı Uluçay da Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ailelerine sabır dilerim. Türkiye'nin acısını paylaşıyor ve metanet diliyorum. Tüm Türk ulusunun başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:20 Kaynak: AA
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