KKTC'den İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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KKTC'den İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

KKTC'den İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Facebook'tan yayımladığı mesajında, İdlib'de 5 Türk askerinin şehit düştüğünü ve 5 Türk askerinin yaralı olduğunu öğrenmekten derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Akıncı, mesajında, "Şehitlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabır, tüm Türkiye'ye başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifalar dilerim. Daha önce de belirttiğim gibi, Suriye dahil bölgemizde aktif diplomasi ve barışçı yollarla bir an önce huzur ve istikrarın sağlanması en büyük temennimdir." ifadesine yer verdi.

"Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim"

Bakan Sucuoğlu da yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"İdlib'de çatışmaları önlemek, Anavatan Türkiye'mizin sınır güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, rejim tarafından 10 Şubat'ta yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman Türk askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ile sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim."

Cumhurbaşkanı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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