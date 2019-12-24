Kktc'den iha ve siha açıklaması barış için geldiler - Son Dakika
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Kktc'den iha ve siha açıklaması barış için geldiler

6 saat önce

KKTC'den İHA ve SİHA açıklaması Barış için geldilerSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçları'nın (SİHA) üssü olmasını, Bu savaş...

KKTC'den İHA ve SİHA açıklaması Barış için geldiler

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçları'nın (SİHA) üssü olmasını, Bu savaş kışkırtıcılığı değildir. Barış için gelmişlerdir şeklinde değerlendirdi. Yunanistan ve Rumların şımartıldığına dikkat çeken Töre, İyi ki Anavatan Türkiye var. İyi ki Türk ordusu var. Türkiye bedenimizdeki candır, Türk ordusu damarımızdaki kandır dedi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Töre, Kıbrıslı Rumların son dönemde silahlanmasına dikkat çekti. ABD'nin Rumlara silah ambargosunu kaldırdığına işaret eden Töre, Doğu Akdeniz'de Türkiye olmasın deniyor, ama Fransa, İtalya, ABD, İsrail bölgede Rumlara destek oluyorlar. Türkiye böyle bir dönemde Doğu Akdeniz'de daha etkin hale gelmelidir dedi.

DENİZ VE HAVA ÜSSÜ OLMALI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Doğu Akdeniz'de attığı adımlarla dengeleri sağladığını ifade eden Töre, Geçitkale bir caydırıcı güçtür. Türkiye'nin bölgede hava ve deniz üssü de olmalıdır. Kıbrıs'ta kimse savaş istemiyor. Geçitkale de savaş yanlısı bir tutum değil, Rumlara karşı caydırıcı bir güçtür. Ki çok da caydırıcı olmuştur. Türkiye'siz ve TSK'sız bir Doğu Akdeniz düşünülemez. Bu böyle bilinmelidir diye konuştu.

6 VEKİL ZİYARET EDECEK

Töre, Kumsal Katliamı'nın anma törenlerine de katıldı. Zorlu Töre, 6 milletvekili ile birlikte bugün Geçitkale Havaalanı'nı da ziyaret edeceklerini söyledi. Töre, milletvekillerimizle birlikte, orada görev yapan arkadaşlara destek olacağız dedi.

Kktc'den iha ve siha açıklaması barış için geldiler

Kıbrıs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:59 Kaynak: DHA
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