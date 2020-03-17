KKTC'den İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere, 'geri dönmeyin' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'den İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere, 'geri dönmeyin' çağrısı - Son Dakika Dünya

KKTC'den İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere, 'geri dönmeyin' çağrısı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu'nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli tedbirler ve kararlar alındı.

KKTC'den İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere, 'geri dönmeyin' çağrısı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu'nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli tedbirler ve kararlar alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada ise İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere, "Ülkeye geri dönmeyin, gelmeyin" çağrısı yapıldı.

KKTC'de olağanüstü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, yeni tip koronavise (Kovid-19) karşı uygulanması planlanan tedbirler alındı. Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, İngiltere'nin uyguladığı koronavirüs şartlarına işaret ederek, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin geri gelmemesini istedi. Tatar, "Ricamdır. Lütfen oldukları yerlerde kalırlarsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hayrına olur" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, ülkedeki koronaviris ile ilgili şartların değişmesi durumunda, sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğini söyledi.

İNGİLİZLERE GİRİŞ YASAĞI

oplantıda KKTC'de ortaya çıkan 6 koronavirüs vakasının 2 hastanın İngiltere'den gelen Kıbrıslı Türkler olduğuna da dikkat çekildi. Bu nedenle önlemler çerçevesinde İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere de, "Kıbrıs'a gelmeyin" çağrısı yapan Özersay, "İngiltere'de bulunan Kıbrıslı Türklere, zorunlu olmadıkça İngiltere'den ayrılmaması için çağrı yapıyoruz. Bu bir yasak değil ama ülkemize gelmemeleri yönünde bir çağrımız var Kıbrıslı Türklere" dedi. Özersay, KKTC'de oturma izni olan İngilizlerin de ülkeye girişinin 27 Mart'a kadar yasaklandığını söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:20 Kaynak: DHA
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