KKTC'den Kapalı Maraş açıklaması: Yakında açılıyor, ekonomi ayağa kalkacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ta ezber bozduklarını belirterek, "46 yıldır kapalı olan Maraş, yakında, gelecekte kademeli olarak yerleşime açılacak" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumak üzere Doğu Akdeniz'de üst üste kritik hamleler yapan Türkiye, KKTC'nin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için düğmeye bastı. Maraş'ın Rumlara iadesinin söz konusu olmadığını ve Vakıflar ait arazi üzerinde bulunduğunu anlatan KKTC Başbakanı Tatar, Maraş'ın Türk Bölgenin envanter çalışmalarının yapıldığını, hukuki boyutu ile de ele alınarak son aşamaya gelindiğini kaydetti.

MARAŞ'IN AÇILMASI EKONOMİYİ AYAĞA KALDIRACAK

Öte yandan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, "Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk yönetimi idaresinde açılacağına dünyayı hazırlayacak birine ihtiyaç var. Maraş açılımı mevcut ekonomiyi ayağa kaldıracak, işsizliği azaltacak ve bölge cazibe merkezi olacak" dedi.