Son Dakika Haberleri: KKTC'den kapalı Maraş konusunda karar
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KKTC'den kapalı Maraş konusunda karar

1 saat önce

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanının geldiğini belirtti.

KKTC'den kapalı Maraş konusunda karar, System.String[]
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanının geldiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:23 
Başbakan Yardımcısı, Kıbrıs, Ekonomi
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