KKTC'den kapalı Maraş konusunda karar
1 saat önce
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanının geldiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:23
KKTC Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Özersay, kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanının geldiğini belirtti.
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