KKTC'den Konya'da düşen uçakta şehit olan pilot için başsağlığı - Son Dakika

KKTC'den Konya'da düşen uçakta şehit olan pilot için başsağlığı

07.04.2021 19:07
KKTC'den Konya'da düşen uçakta şehit olan pilot için başsağlığı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Hamza Ersan Saner ve Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu'ndan, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi için başsağlığı mesajları geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Hamza Ersan Saner ve Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu'ndan, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi için başsağlığı mesajları geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Hamza Ersan Saner ve Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu'ndan, Konya'da düşen NF-5 tipi askeri gösteri uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi için başsağlığı mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Tatar yayınladığı taziye mesajında, "Konya Karatay'dan havalanan, Türk hava Kuvvetleri (TSK) Türk Yıldızlarına ait NF-5 tipi gösteri uçağının, eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğünü üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, yaslı ailesine, TSK'ya ve yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir üzüntüyle öğrendim"

Başbakan Saner, eğitim uçuşu sırasında düşen Türk Yıldızları'na ait uçak ve şehit olan pilot ile ilgili yayınladığı başsağlığı mesajında, "Ülkemizde, 20 Temmuz ve 15 Kasım kutlamalarının en önemli etkinliği olan, hep büyük beğeni ve hayranlıkla takip edilen akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi gösteri uçağının Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotunun ise maalesef şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet diler, ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Türk Ulusu'na başsağlığı dilerim" dedi.

"Türk milletinin başı sağ olsun"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu taziye mesajında, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında gökyüzündeki milli gururumuz Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağımızın düştüğünü ve pilotumuzun şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kahraman Pilot Yüzbaşımız Burak Genççelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun" dedi. - LEFKOŞA

Kıbrıs, Pilot, Konya, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC'den Konya'da düşen uçakta şehit olan pilot için başsağlığı - Son Dakika


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