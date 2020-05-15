KKTC'den Mersin'e getirilen 300 kişi Karaman'a gönderildi - Son Dakika

Vatandaşları taşıyan otobüsler, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Karaman'a gitmek üzere yola çıktı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı 'na getirilen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi.

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