KKTC'den Mersin Limanı'na getirilen tarım işçileri, karantina için Adıyaman'a götürüldü - Son Dakika

KKTC'den Mersin Limanı'na getirilen tarım işçileri, karantina için Adıyaman'a götürüldü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gemiyle Mersin Limanı'na getirilen 173 tarım işçisi, karantina için yurda yerleştirilecekleri Adıyaman'a gönderildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gemiyle Mersin Limanı'na getirilen 173 tarım işçisi, karantina için yurda yerleştirilecekleri Adıyaman'a gönderildi. KKTC'den bugün gemiyle Mersin Limanı'na getirilen tarım işçileri, sağlık kontrollerinin ardından sosyal mesafe kuralına uygun olarak otobüslere bindirildi. Otobüsler, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktı. Otobüslerdeki görevlilerin koruyucu kıyafet giyip, maske ve eldiven taktığı görülürken, 173 tarım işçisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda 14 gün süreyle karantina altında tutulacak.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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