KKTC'den Milli Takıma Genç Yetenek
1 saat önce
LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Bayan Voleybol Takımı Oyuncusu Merve Çelebi, Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı'nda forma giyecek.
LEFKE Avrupa
Üniversitesi (LAÜ) Bayan Voleybol Takımı Oyuncusu Merve Çelebi
, Türkiye Kar
Voleybolu Milli Takımı'nda forma giyecek.
Avrupa Voleybol Federasyonu
tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda mücadele edecek olan Türkiye milli takımında Merve Çelebi de forma giyecek. Türkiye plaj voleybolu liginde önemli başarılara imza atan Çelebi, geçtiğimiz yıl Türkiye Kulüpler Plaj Voleybolu Liginde partneri ile birlikte şampiyon olma başarısını gösterdi. - Lefke
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:00 Kaynak: DHA
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