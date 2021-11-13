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KKTC'den Navtex tepkisi: "Rum tarafının oldubittilerine seyirci kalmayacağız" - Son Dakika

KKTC'den Navtex tepkisi: "Rum tarafının oldubittilerine seyirci kalmayacağız"

13.11.2021 21:42
KKTC'den Navtex tepkisi: "Rum tarafının oldubittilerine seyirci kalmayacağız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramaları kapsamında NAVTEX ilan etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Rum tarafının oldubittilerine seyirci kalınmayacağını, eş zamanlı ve eşdeğer adımlar atılacağını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramaları kapsamında NAVTEX ilan etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Rum tarafının oldubittilerine seyirci kalınmayacağını, eş zamanlı ve eşdeğer adımlar atılacağını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramaları kapsamında Nautical Geo adlı geminin NAVTEX ilan etmesi ile ilgili açıklama geldi. KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, Rum tarafının tek yanlı tasarruflarla ihlal etmesini şiddetle kınıyoruz. Devletimiz, halkımızın haklarını gasp eden Rum tarafının oldubittilerine seyirci kalmayacak, eş zamanlı ve eşdeğer adımlar atacaktır" denildi.

GKRY'nin Kıbrıs Adası etrafında tek yanlı hidrokarbon araştırma faaliyetleri ile Doğu Akdeniz'de gerginliğe yol açmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "GKRY, 12 Kasım 2021 tarihinde yayınladığı yeni bir NAVTEX ile Nautical Geo adlı gemiyle, 12-17 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTC ruhsat alanlarını kapsayan bir araştırma icra edeceğini duyurmuştur" ifadeleri yer aldı.

Kıbrıs Türk halkının, Ada üzerinde ve etrafındaki denizlerde bulunan doğal kaynakların ortak sahibi olduğunun altı çizilen açıklamada, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 2011 yılında verdiğimiz ruhsat alanlarında faaliyetlerini icra etmeye devam edecektir. KKTC'nin, konunun her zaman diplomasi ve diyalog çerçevesinde çözülmesini tercih ettiğini bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu bağlamda, hem hidrokarbon kaynaklarına ilişkin 13 Temmuz 2019 tarihli önerimiz hem de Türkiye'nin devletimiz dahil ilgili tüm tarafları bir araya getireceği Doğu Akdeniz Konferansı çağrısı geçerlidir. Bu yapıcı öneri ve çağrı sorunun çözümüne imkan verecek önemli fırsatlardır" denildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz'deki huzur ve istikrarı bozan tarafın GKRY, uzlaşıya varılması için yapıcı işbirliği önerisi sunan tarafın ise KKTC olduğunu, uluslararası toplumun dikkatine bir kez daha getirmekte fayda görmekteyiz." - LEFKOŞA

KKTC'den Navtex tepkisi: Rum tarafının oldubittilerine seyirci kalmayacağız

Akdeniz, NAVTEX, Kıbrıs, Rum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KKTC'den Navtex tepkisi: 'Rum tarafının oldubittilerine seyirci kalmayacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'den Navtex tepkisi: "Rum tarafının oldubittilerine seyirci kalmayacağız" - Son Dakika
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